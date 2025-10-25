Законът за ВиК предизвика много полемики, като най-притеснителни не са политическите тълкувания, а опасенията на гражданите относно компонента “такса водомер". Това е и причината заедно с председателя на регионалната комисия в парламента г-н Нанков да предприемем стъпки за отпадането й.Важно е да се знае, че законопроектът за ВиК не е паднал от небето. Той се разработва от 2019 година от екипа на МРРБ (който почти не е променян) и е минал всички нужни етапи за съгласуване - и в Министерския съвет, и в парламента, и проведено обществено обсъждане.Припомням, че при разглеждането в регионална комисия в парламента единствено представители на БСП от управляващото мнозинство изразиха резерви относно такса водомер. Моето лично мнение отначало бе тази такса да бъде обвързана с качеството на предоставяната ВиК услуга, което щеше да бъде разписано преди второ четене. Основният мотив и бързане този законопроект да бъде вкаран е, че от това зависи изплащане на средства по ПВУ.Надявам се на градивна дискусия преди окончателното приемане, така че да постигнем спокойствие за битовите потребители и в същото време на запазим европейското финансиране.Решението за оттеглянето на законопроекта е на Министерския съвет и на ССУ, тъй като той е залегнал в управленската програма.