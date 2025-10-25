ЗАРЕЖДАНЕ...
Регионалният министър: Ще предприемем стъпки за отпадането на спорната "такса водомер"
©
Важно е да се знае, че законопроектът за ВиК не е паднал от небето. Той се разработва от 2019 година от екипа на МРРБ (който почти не е променян) и е минал всички нужни етапи за съгласуване - и в Министерския съвет, и в парламента, и проведено обществено обсъждане.
Припомням, че при разглеждането в регионална комисия в парламента единствено представители на БСП от управляващото мнозинство изразиха резерви относно такса водомер. Моето лично мнение отначало бе тази такса да бъде обвързана с качеството на предоставяната ВиК услуга, което щеше да бъде разписано преди второ четене. Основният мотив и бързане този законопроект да бъде вкаран е, че от това зависи изплащане на средства по ПВУ.
Надявам се на градивна дискусия преди окончателното приемане, така че да постигнем спокойствие за битовите потребители и в същото време на запазим европейското финансиране.
Решението за оттеглянето на законопроекта е на Министерския съвет и на ССУ, тъй като той е залегнал в управленската програма.
Още по темата
/
Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности
24.10
Желязков: България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа
22.10
Гроздан Караджов: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
22.10
Даниел Митов: България ще се старае за намаляване на престъпленията срещу интелектуална собственост
22.10
Манол Генов: Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст
21.10
Още от категорията
/
Кирил Добрев: Транспонирането на пакета "Мобилност I" трябва да е балансирано и в интерес на българския бизнес
15:49
Здравното министерство обмисля децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини
11:28
НАП с важна новина!
10:01
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
24.10
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
24.10
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.