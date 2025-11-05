Иван Иванов по време на XIV Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в Сараево.
На специална церемония по време на събитието министър Иванов прие официално от Елмедин Конакович, министър на външните работи на досегашния председател Босна и Херцеговина, корабния рул – символ на председателството на Дунавската стратегия. С това се поставя и символично начало на българското председателство на Стратегията, което започва официално на 1 януари 2026 г.
"Основен приоритет и цел на България в рамките на председателството ще бъде да направи Стратегията по-близка до хората, защото тя е направена за тях. Ще се фокусираме върху намаляването на неравенствата, укрепването на връзките, сближаването на страните и създаването на възможности, които достигат до всяка част на региона. Ще продължим да изграждаме мостове – между държавите, между институциите и най-важното – между хората. Рулът, който получавам днес, е символ на споделеното пътуване. Нека продължим да управляваме заедно – за по-свързан, устойчив и сплотен Дунавски регион“, посочи регионалният министър.
Той изказа своите благодарности на Босна и Херцеговина за усилената работа и ангажираност по инициативата и подчерта, че страната е ръководела Председателството с визия, показвайки как река Дунав може да сближи региона и да подпомогне разширяването и единството на ЕС, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Страната ни поема за втори път председателството на Стратегията, която насърчава икономическото, социалното и териториалното развитие на региона и сближаването на Дунавските държави, след 2018 г. То ще продължи през цялата следваща година с различни инициативи, срещи и форуми.
Дунавската стратегия е одобрена през 2011 г. Тя обхваща 14 държави и над 100 милиона души, което е една пета от населението на ЕС. Девет от страните са членки на Европейския съюз – Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, България и Румъния, а останалите пет – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова и Украйна, се намират в Дунавския басейн. Целта ѝ е да се развие икономическият потенциал на река Дунав, която е втората по дължина река в Европа и свързва страните от Централна Европа с Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия.
Форумът започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите в град Тузла, Босна и Херцеговина, през изминалата нощ.
Регионалният министър: Ще продължим да изграждаме мостове между държавите, между институциите и най-важното – между хората
©
Още от категорията
/
Христо Иванов: Не съм оказвал съдействие за премахването на санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски!
15:41
Гуцанов: Нашите активни политики на пазара на труда дават приоритет на включването на групите в неравностойно положение
15:24
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
13:13
Бачев: ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество
12:48
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
11:40
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.