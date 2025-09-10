Иван Иванов на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
По думите му строителството на пътища бе било прекратено или сведено до минимум през последните години. "Една от основните ни задачи е строителството на магистрали", допълни Иванов.
"Разпоредил съм на АПИ до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци", каза още той.
