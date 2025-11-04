Иван Иванов ще участва в XIV Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Сараево. Събитието ще се проведе от 4-ти до 6-ти ноември.
На специална церемония по време на събитието министър Иванов ще приеме корабния рул – символ на председателството на Дунавската стратегия, от досегашния председател Босна и Херцеговина.
За втори път, от 1 януари до 31 декември 2026 г., България ще председателства Стратегията, която насърчава икономическото, социалното и териториалното развитие на региона и сближаването на Дунавските държави. Преди това страната ни беше председател на Стратегията през 2018 г., съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Дунавската стратегия е одобрена през 2011 г. Тя обхваща 14 държави и над 100 милиона души, което е една пета от населението на ЕС. Девет от страните са членки на Европейския съюз – Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, България и Румъния, а останалите пет – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова и Украйна, се намират в Дунавския басейн. Стратегията залага на регионалния подход – насърчаване на съвместната работа между широк кръг от заинтересовани страни за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции.
Стратегията се основава и на четири приоритета, наречени стълбове – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. Те от своя страна съдържат 11 области на сътрудничество: "Мобилност и интермодалност“, "Устойчива енергия“, "Култура и туризъм“ в рамките на първия стълб, "Качество на водите“, "Управление на рискове“, "Биоразнообразие, ландшафти“, "Качество на въздуха и почвите“ във втория стълб, "Общество на знанието“, "Хора и умения“ и "Конкурентоспособност“ в третия и "Институционален капацитет и сътрудничество“ и "Сигурност“ в четвъртия. Всяка от областите има по две държави-координатори. България си партнира в приоритетната област 3 "Култура и туризъм“ с Румъния и по приоритетна област 11 "Сигурност“ с Германия.
Целта на Дунавската стратегия е да се развие икономическият потенциал на река Дунав, която е втората по дължина река в Европа и свързва страните от Централна Европа с Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия.
Регионалният министър ще приеме символа на председателството на Дунавската стратегия
