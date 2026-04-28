Продължава разпространението на морбили у нас. Броят на случаите вече е 191, сочат актуалните данни на Министерството на здравеопазването.

Най-много новозаболели има в Плевен - 8, следван от Враца - 6 и Ловеч - 2. Болните са на възраст от 0 до 50 години, уточняват от ведомството.

От МЗ напомнят, че при близък контакт с човек, заразен с морбили трябва незабавно да потърсим лекарска помощ, тъй като е възможно до 72 часа след контакта да бъде направена ваксина.

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна и се извършва след навършване на 13-месечна възраст и след това на 12-годишна възраст.

От началото на разпространението на инфекцията са поставени над 20 000 дози от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (МПР).

Първите симптоми на заразата са висока температура, зачервяване на очите и кашлица. Обривът започва от главата и по лигавицата на устата. При тежка инфекцията обривът е много по-агресивен и може да се развие морбилна пневмония.