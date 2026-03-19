Залог от 41 евро донесе над 5,7 милиона евро.Късметлията е от София и печели втория по големина джакпот в историята на Спорт Тото.Два месеца и половина след приемането на еврото за официална валута в България станахме свидетели на още едно историческо събитие.151-ият тото милионер на България вече е факт.Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият до този момент в евро беше спечелен от играч от София.Късметлийският фиш е пуснат в кв. "Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23).Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа.Общият залог е 41.00 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 38, 42 и 48.Така той печели една шестица на стойност 5 778 402.80 евро, както и шест петици за 13 018.80 евро.Общата сума, която добавя към банковата си сметка, възлиза на внушителните 5 791 421.60 евро