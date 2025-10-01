Младите хора показват, че тогава, когато са мотивирани и дават сърце и душа за това, което правят, в България могат да се случват прекрасни неща. Независимо в коя сфера се реализират - в спорта, в науката, в технологиите, в учителското поприще, където и да е тогава, когато са на мястото си, даваш всичко от себе си, това може да промени страната и бъдещето ни. Това заяви в ефира на БНТ ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев."Нашите послания към младите хора са точно такива - труд, работа и постоянство. Без ресурси обаче не става. Дори и този успех на националния ни отбор по волейбол е станал с ресурс, ако не са били решителните действия на федерацията, подкрепата която им е указана и от самата федерация, и от държавата и от толкова много симпатизанти, нещата няма как да се получат. В сферата на висшето ообразование е същото. В следавщите години се надявам да осигурим една приятна материална среда на младите хора, защото действително живеят в друг свят и имат други очаквания", обясни проф. Вълчев.По думите му, Софийският университет вече е започнал стъпки за обновяване на сградния фонд: "В началото на следващата година влизаме в ремонт на централната сграда, а постепенно ще обновим и останалите 11 сгради", поясни ректорът."Постепенно се обновяват всички блокове. Спечелихме голям проект заедно с УНСС и Медицинския университет, с който ще създадем малък кампус. За тази година решихме да не увеличаваме таксите, за да няма спекулации около въвеждането на еврото", обясни проф. Вълчев."Ще водим разговори със студентите. Увеличенията ще бъдат постепенни и да не тежат на семейните бюджети"."Висшето образование у нас е може би най-проверяваният сектор – имаме агенция по акредитация и рейтингова система. Основната ни цел е непрекъснато повишаване на качеството. Един висшист с диплома без покритие е по-скоро вреден, отколкото полезен", категоричен бе ректорът.По думите му, няма отлив от кандидат-студенти: "Около 10 000 млади хора кандидатстваха тази година. Свободните места се дължат основно на това, че приети с висок бал заминават за чужбина".Той даде и конкретен пример: "В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти, но Софийският университет ще продължи да подготвя филолози – защото това е национално отговорна мисия"."Не можем да залагаме само на най-търсените специалности. Трябва да поддържаме широка палитра, защото страната има нужда и от природни, и от хуманитарни науки. Ще се дават по-големи стипендии за специалности с недостиг, но никога няма да загърбим хуманитаристиката", подчерта проф. Вълчев."В момента възнагражденията на университетските преподаватели отговарят на стандартите в публичния сектор. Надявам се политиката на подкрепа да продължи, защото образованието е стратегическо за страната", заяви ректорът."Не е вярно, че студентите в Софийския университет лесно завършват. Напротив – имаме отпаднали през годините. За това въвеждаме менторски програми, които да помагат на младежите да се справят", каза проф. Вълчев."Достъпът до университетите трябва да бъде улеснен, но завършването – сериозно. Всичко се постига с труд. Много труд", добави ректорът на СУ "Св. Климент Охридски".