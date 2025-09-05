ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонтират близо 6 км в района на тежката катастрофа край Телиш
Работните дейности обхващат близо 6 километра – от границата с област Ловеч до местността Хумата, преди село Телиш, предаде "Булфото".
Ремонтират се общо 6 км, които са точно след Телиш в посока Луковит. Очаква се ремонтът да приключи най-късно до средата на месец октомври.
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
27.08
Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
25.08
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна – проверка установява, че работа не е свършена
14.08
Бащата на Сияна: Делото е "минирано". Товарът на камиона е освободен без знанието на прокуратурата
06.08
Плевенският съд призова 8 свидетели по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна
23.07
Доц. Соня Пенкова: Само на 6 и 7 септември знамената на Съединението в Националния военноисторически музей
18:50
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11
Гуцанов за нападението срещу инспектори в Димитровград: Недопустимо е! Заставам зад всеки свой служител
14:07
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ
11:29
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
04.09
Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
04.09
