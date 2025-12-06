Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, като дейностите ще се изпълняват при подходящи метеорологични условия. При изпълнение на планираните дейности трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предвидените текущи работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
