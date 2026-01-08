Републиканските пътища са проходими при зимни условия, на терен са 263 снегорина
В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване. В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановени движението на всички превозни средства поради намалена видимост.
Обработката на настилките продължава. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
