Решават съдбата на кабинета "Желязков" в 13.30 часа днес
Гласуването ще започне в 13.30 часа.
Припомняме, че това се случва часове след вторите мащабни антиправителствени протести.
Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България".
Припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН.
Квото Такоа
преди 40 мин.
Да се махат, обаче като дойде ПП бюджета ще е същия...само ще се изтегли още по-голям външен дълг и ще има още по-голямо скубане на бизнеса.
Квото Такоа
преди 40 мин.
Да се махат, обаче като дойде ПП бюджета ще е същия...само ще се изтегли още по-голям външен дълг и ще има още по-голямо скубане на бизнеса.