Ðåøåíî ïî÷òè: Ó÷åíèöèòå îò ïðîãèìíàçèÿòà è ãèìíàçèÿòà çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêà â ÷àñ!

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 17:13 / 17.11.2020Êîìåíòàðè (4)179
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Çà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí åòàï òàçè ìÿðêà çàñåãà ñèëíî ñå ïðåïîðú÷âà. Òîâà ñúîáùè çà "24 ÷àñà" Äèÿí Ñòàìàòîâ, äèðåêòîð íà ñòîëè÷íîòî 119-î ñðåäíî ó÷èëèùå "Àêàä. Ìèõàèë Àðíàóäîâ" è ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà ðàáîòîäàòåëèòå â ñèñòåìàòà íà íàðîäíàòà ïðîñâåòà.

"Ïðîäúëæàâàíåòî íà ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ òðÿáâà äà áúäå ñ ëîêàëíè ðåøåíèÿ ïðè ñïàçâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíàòà ïîñëåäîâàòåëíîñò. Ïúðâî òðÿáâà äà ñå ïðîèçíåñàò îáëàñòíèòå è îáùèíñêèòå ùàáîâå, ÐÇÈ è ÷àê òîãàâà äà ñå âçåìàò ëîêàëíè ðåøåíèÿ îò ñàìèòå ó÷èëèùà.

Â Êîëåêòèâíèÿ òðóäîâ äîãîâîð ùå áúäå ðàçïèñàíî âñè÷êè ó÷èòåëè è ñëóæèòåëè, êîèòî ñà ïðåêàðàëè êîðîíàâèðóñ, äà èìàò ïðàâî íà äîïúëíèòåëåí ïëàòåí îòïóñê îò 10 äíè, çà äà ñå âúçñòàíîâÿò íàïúëíî. Òîçè ïúò áÿõìå ìíîãî åäèííè â ïîçèöèÿòà ñè. Ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ òðÿáâà äà îáëå÷å ðåøåíèÿòà íà îòðàñëîâèÿ ñúâåò â ñïåöèàëíà çàïîâåä â ñëåäâàùèòå äíè", êàçà îùå Äèÿí Ñòàìàòîâ.



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