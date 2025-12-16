Ресорната комисия в НС разглежда удължителния закон за бюджета
Според Закона за публичните финанси, когато се приема подобен тип закон, държавата може да харчи колкото е разходвала за същия месец през изминалата година, но само до размера на събраните приходи.
С вече прието постановление на Министерския съвет, все пак минималната работна заплата ще нарасне от 1077 на 1213 лева. През удължителният закон обаче пак не могат да се случат редица увеличения като тези на заплатите в държавния сектори, пише NOVA.
Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 година, ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване
