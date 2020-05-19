Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ðåñòîðàíòèòå îòâàðÿò èçöÿëî îò 1 þíè
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 15:22 / 19.05.2020Êîìåíòàðè (5)314
©
Ðåñòîðàíòèòå îòâàðÿò èçöÿëî îò 1 þíè. Ñ Ãúðöèÿ ñå äîãîâîðèõìå îò 1 þíè ïóñêàìå ñâîáîäíî áåç êàðàíòèíèðàíå áèçíåñ, ñåìåéíè, äèïëîìàòè÷åñêè, õóìàíèòàðíè è òðàíñïïîðòíè âðúçêè.

Ñúñ ñúðáèòå – ñúùîòî îò ïúðâè þíè. Òîâà çàÿâè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ñëåä ×åòèðèñòðàííà ñðåùà ñ ïðåçèäåíòà íà Ñúðáèÿ Àëåêñàíäúð Âó÷è÷, ïðåìèåðèòå íà Ãúðöèÿ Êèðèàêîñ Ìèöîòàêèñ è íà Ðóìúíèÿ Ëóäîâèê Îðáàí, íà êîÿòî ñå îáñúæäàõà îáëåê÷àâàíå íà ìåðêèòå ïðè ïúòóâàíèÿ íà ãðàæäàíèòå íà âñÿêà åäíà îò ÷åòèðèòå ñòðàíè íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãèòå òðè äúðæàâè â ïàíäåìèÿòà îò COVID-19.

Íà ãðàíèöèòå ùå èìà ñåìïëà äåêëàðàöèÿ, êîÿòî ùå ñå ïîïúëâà îò õîðàòà. Îò 1 þíè ìèñëèì ðåñòîðàíòèòå äà ãè îòâàðÿìå, êàçà îùå Áîðèñîâ. Â Ãúðöèÿ èìà ðåøåíèå ðåñòîðàíòèòå äà ñå îòâîðÿò îò 15 þíè. Âñè÷êè ÷åòèðè äúðæàâè äåéñòâàìå ïî åäèí è ñúùè íà÷èí, êàçà ïðåìèåðúò. Âúâ âèäåîêîíôåðåíöèÿòà ó÷àñòâàõà è ìèíèñòðèòå íà âúíøíèòå è íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, íà çäðàâåîïàçâàíåòî, íà òðàíñïîðòà è íà òóðèçìà íà ÷åòèðèòå äúðæàâè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3492
19.05.2020 »
19.05.2020 »
19.05.2020 »
19.05.2020 »
19.05.2020 »
19.05.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/582 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Âàðíåíêà ñ ãëîáà ñëåä àãðåñèâíà äåìîíñòðàöèÿ ïðåä î÷èòå íà äåòåòî ñè
17:34 / 18.05.2020
Îò ïðîêóðàòóðàòà ñ ïîäðîáíîñòè çà çâåðñêîòî óáèéñòâî íà ïàñòèð êðàé Âàðíà
14:29 / 18.05.2020
Ïëîâäèâ÷àíèí ñíèìà øîôüîðêà íà ëóêñîçíî "Àóäè", êîÿòî ãî èçäðàçíè ñ óëè÷íî áåçîáðàçèå
19:46 / 18.05.2020
Èñòèíà ëè å? Ñëàâè Òðèôîíîâ ñ áåçóìíè ñàíêöèè
08:35 / 18.05.2020
Ïðåáèõà äî ñìúðò ïàñòèð êðàé Âàðíà ñëåä ñêàíäàë çà öèãàðè
12:15 / 18.05.2020
Îãíèùå íà çàáîëÿâàíå, ïî-ñòðàøíî îò êîðîíàâèðóñà, å îòêðèòî â Ãàáðîâñêî
08:41 / 17.05.2020
64-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
12:57 / 17.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïðåáèõà äî ñìúðò ïàñòèð êðàé Âàðíà ñëåä ñêàíäàë çà öèãàðè
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Óæàñ íà àâòîáóñíà ñïèðêà âúâ Âàðíà, ìëàä øîôüîð ïîìåòå òðèìà
Ëÿòî 2020 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: