Ðåñòîðàíòèòå îòâàðÿò èçöÿëî îò 1 þíè

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Ñúñ ñúðáèòå – ñúùîòî îò ïúðâè þíè. Òîâà çàÿâè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ñëåä ×åòèðèñòðàííà ñðåùà ñ ïðåçèäåíòà íà Ñúðáèÿ Àëåêñàíäúð Âó÷è÷, ïðåìèåðèòå íà Ãúðöèÿ Êèðèàêîñ Ìèöîòàêèñ è íà Ðóìúíèÿ Ëóäîâèê Îðáàí, íà êîÿòî ñå îáñúæäàõà îáëåê÷àâàíå íà ìåðêèòå ïðè ïúòóâàíèÿ íà ãðàæäàíèòå íà âñÿêà åäíà îò ÷åòèðèòå ñòðàíè íà òåðèòîðèÿòà íà äðóãèòå òðè äúðæàâè â ïàíäåìèÿòà îò COVID-19.
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