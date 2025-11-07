Сподели close
Компанията "Гънвор" оттегля предложението си да купи чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ заяви, че се противопоставя на сделката, докато войната в Украйна продължава, пише Reuters. 

Министерството на финансите на САЩ заяви в публикация в платформата X, че президентът Доналд Тръмп "е казал ясно, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, Gunvor, никога няма да получи лиценз за дейност и печалба“.

Сет Пиетрас, директорът по корпоративните въпроси на "Гънвор", заяви, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално дезинформирано и невярно“ и приветства "възможността да се гарантира, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано“.

"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл", каза Пиетрас.