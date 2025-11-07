Reuters.
Министерството на финансите на САЩ заяви в публикация в платформата X, че президентът Доналд Тръмп "е казал ясно, че войната трябва да приключи незабавно и че "докато руският президент Владимир Путин продължава безсмислените убийства, Gunvor, никога няма да получи лиценз за дейност и печалба“.
Сет Пиетрас, директорът по корпоративните въпроси на "Гънвор", заяви, че изявлението на Министерството на финансите е "фундаментално дезинформирано и невярно“ и приветства "възможността да се гарантира, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано“.
"Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на "Лукойл", каза Пиетрас.
Reuters: "Гънвор" се отказва да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
©
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
09:36
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
06.11
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
06.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
Още от категорията
/
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
06.11
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
06.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
21:53 / 06.11.2025
Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред ...
19:53 / 06.11.2025
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
19:29 / 06.11.2025
Неприятно време ни очаква в петък
18:49 / 06.11.2025
Йотова: Бюджетът може да бъде заплаха и за българските граждани, ...
17:56 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.