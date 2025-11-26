Revolut спира да обработва левови преводи от утре
Клиентите вече са информирани за прехода към новата валута, а банката е предприела всички необходими стъпки, за да гарантира плавен преход за нашите клиенти и да им предостави възможно най-доброто обслужване, уверява компанията.
Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута. По-подробни стъпки ще бъдат съобщени, за да се гарантира плавно въвеждане и да се осигури на клиентите възможно най-доброто преживяване. Ето основните етапи на прехода:
Сметки и джобове
За да се избегнат прекъсвания или пропусната информация, Revolut ще преустанови сметките и джобовете в BGN, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).
Всички редовни такси, като например тези за абонаментния план и трансакционните услуги, ще се начисляват в EUR, а не в BGN, считано от 17 декември 2025 г. Нашите потребители няма да понасят никакви допълнителни такси или разходи в резултат на тази промяна на валутата. Данните за сметката няма да се променят в рамките на тази конверсия.
Банкови преводи
На 27 ноември Revolut ще престане да обработва изходящи банкови плащания в BGN, а от 10 декември банката ще престане да обработва входящи банкови плащания в BGN. За входящи връщания и откази след 10 декември връщанията ще бъдат конвертирани в EUR и ще бъдат кредитирани по посочените сметки в EUR. IBAN няма да бъде засегнат от миграцията и ще остане същият.
Платени планове и цена на услугите, предоставяни от Revolut
Всички редовни такси, като например тези за абонаментен план и транзакционни услуги, ще се начисляват в EUR, а не в BGN, считано от 17 декември. Нашите потребители няма да понасят никакви допълнителни такси или разходи в резултат на тази промяна на валутата. Клиентите бяха информирани за новите условия през октомври 2025 г.
"С над 1,2 милиона клиенти Revolut е една от най-големите банки в България по брой клиенти. За да гарантираме възможно най-доброто обслужване на клиентите, решихме да завършим преминаването към еврото в оптимален момент. Нашият опит с другите пазари в ЕС, приети в еврозоната, показа, че навременният преход води до по-гладък процес. Този проактивен подход ще гарантира, че нашите екипи ще бъдат напълно на разположение, за да подкрепят клиентите по време на промяната преди празниците, което ще направи прехода възможно най-лесен“, коментира Мария Лукаш, ръководител на отдела за растеж в Централна и Източна Европа в Revolut.
