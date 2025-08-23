ЗАРЕЖДАНЕ...
Рибар удари рекорден улов
Захранили с царевица и заметнали въдици от ръка на около 50 метра дистанция, при дълбочина 3,5 метра. Вторият ден се оказал късметлийски и за двамата. Първо Красимир отчел удар към 11 часа и извадил 9-килограмов шаран, а час по-късно мощен удар последвал и на въдицата на Стефан. Оказал се истински трофей, с тегло цели 21 кг. Това е личен рекорд за Стефан.
Шаранът клъвнал на две силиконови царевици, подадени "на косъм". Този подход се налагал заради раците в язовир "Йовковци", които бързо опустошават всякаква естествена стръв. След фотосесия и двата шарана са освободени, за което рибарите правят и видеоклип, пише "България Днес".
