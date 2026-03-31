Без намаляване на ДДС за ресторантьорите. Мерките на Министерския съвет са насочени към транспорта, логистиката, земеделието и храните. 

"Това, което искаме и взаимстваме от Европейския съюз, е намаление на ДДС ставката на храните в заведенията - никой не говори за ракия, за водка, за бира. В цяла Европа намаляването на ДДС е икономическа мярка за бизнеса, а не води до намаляване на крайната цена. Подпомагане на бизнеса с цел инвестиции, с цел наемане на повече хора. Нашият бизнес е обвързан с ръце, няма шанс за дигитализация - няма как да готвят роботи в кухнята, няма изкуствен интелект", заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.

Намаляването на ДДС

По думите му в Еврозоната само и единствено в България няма диференцирана ставка в хотелиерството и ресторантьорството. 

"Кризата в Близкия изток се задълбочава. Ние сме скачени съдове с всички други браншове, когато транспортният бранш има проблем го прехвърля на другите, когато земеделието и животновъдите имат проблем, от които ние пазаруваме, те вдигат цените и накрая всичко стига при нас. Ние нямаме право да вдигаме цени. Гледа се само в крайния резултат", допълни Ричард Алибегов в ефира на Bulgaria ON AIR

Според него, когато живеем в несигурна среда, хората не са толкова освободени да харчат.

Покачването на цените 

"Сметките за ток и газ са се удвоили, наемите са скочили рязко, потреблението е спаднало заради високите енергийни цени, а доставчиците на бензин и петрол също започват да повишават цените - получаваме по-скъпи меса, зеленчуци, безалкохолни, по-скъп алкохол. Ние не можем безкрайно да вдигаме цените, трябва да има проследимост. Предложихме пакет от мерки, апелираме за свикване на извънредно заседание на Народното събрание поради кризата в икономиката и всички пакети от мерки да се внесат в парламента и партиите да приемат различни пакети", подчерта Ричард Алибегов. 

Поясни, че трябва да има таргетирана мярка и към потребителите и окачестви мярката от 20 евро като обидна.

"В Еврозоната се коментира даже да се намали ДДС ставката още надолу, примерно от 9 пада на 5 и после да се върне отново на 9. Ако е намалена ДДС  ставката, това не може да доведе до спад на цените за клиента, а може да доведе до инвестиции - по-нови уреди, което ще доведе до енергийна ефективност, до спад в сметките, което това впоследствие ще доведе до намаляване на сметка", отбеляза Ричард Алибегов. 

Подчерта, че може да се стигне до затваряне на заведения. 

"Над 80% от хотелиерския и ресторантьорския бизнес е семеен бизнес, ситуацията извън София, Пловдив и Варна е трагична. Изпратили сме покани до всички партии от предишния парламент, до тези, които се очаква да влязат и тези, които са на ръба, да обсъдим програмата им и виждането им за развитието на туризма. Взимане на кредит от ББР е трудна процедура и това не е мярка за спасение на българската икономика", каза още Ричард Алибегов.