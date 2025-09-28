ЗАРЕЖДАНЕ...
Риск от наводнения и свлачища! За 24 часа се очакват 80 литра на квадрат
За 24 часа се очаква да паднат над 80 л/кв.м в Рило-Родопската област и в изолирани планински райони. В останалата част на страната, валежите на много места ще бъдат около и над 30 л/кв.м.
Реките при тази обстановка ще увеличат обема си с над 100%, което ще повиши риска от наводнения.
