по повод предложението на МОН за повече часове по математика, български език, литература и природни науки, за сметка на по-малко часове по чужди езици в гимназиите.
"Разбира се, другите часове не бива да остават на заден план, трябва да се търси някакъв баланс", категорична е майката.
"Математиката, например, е доста сложна и не е за всеки и според мен в езиковите паралелки може да се набляга само на основни неща по математика, докато чуждият език трябва да бъде на преден план", предлага тя.
"Нали това е в крайна сметка и цялата идея за избора на паралелка- ученикът да избира приоритетните си предмети, като същевременно учи и другите предмети, просто в по-малък набор от часове", заключва жената.
