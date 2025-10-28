ЗАРЕЖДАНЕ...
Родители на деца актьори защитиха Росен Белов: Хората не сме само черно и бяло
В събота четирима бяха души бяха задържани по сигнал на 20-годишно момче.
Това са доктор Станимир Хасърджиев, гръцки модел, бивш военнослужещ от Френския легион и актьорът Росен Белов.
Той е един от преподавателите в театралния клуб, който е част от читалището.
Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов. Те са задържани по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие.
Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души са дрогирали 20-годишен младеж.
Момчето е успяло да избяга и подало сигнал в полицията.
В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.
Тази сутрин родители на деца, които се обучават в театралната работилница в читалище "Николай Хайтов", в която е преподавал единия от обвиняемите Росен Белов, подкрепиха школата.
"Бих говорила за целия екип, от който част е Росен Белов. Нашите преподаватели са едни прекрасни хора, професионалисти, които създават атмосфера на доверие, на сигурност, които успяват да извадят най-доброто от децата, да ги учат на креативност и любов към театъра. Така, че това е причината ние да сме тук в този ранен час, за да изразим подкрепата към школата и към работата на всеки един от преподавателите в тази школа, защото вярваме, че сме направили най-добрия избор за нашите деца“, коментира майка на дете.
"Всички деца работят с всички преподаватели доста често. Впечатленията им са прекрасни. Те обичат своите преподаватели, школата, театъра, посочи друг родител.
По думите на родителите децата им са очаровани от работата си с преподавателите и с школата. Те чакали с нетърпение да дойдат събота и да отидат на репетиция. Възрастните притеснения нямат.
"Никога не сме имали никакви притеснения, никакви съмнения, никакви основания дори да се замислим дали средата е безопасна", посочи майка на дете.
"В момента има някакви хипотези. Ние чакаме с нетърпение да видим доказателства по тези хипотези. И ако има престъпление, естествено, че трябва да има наказание. Но ние имаме само положителни впечатления от всичко, което се е случвало тук“, обясниха още родителите.
"Нека да спрем с този лов на вещици, защото ще го отнесат накрая нашите деца", заявиха пред bTV те.
"Аз не мога да отрека всичко, което в качеството си на професионалист Росен Белов е направил за дъщеря ми - подкрепата, разбирането, актьорската игра, за която с много допринесе. Хората не сме само черно и бяло. Не сме само мрак и само светлина. И е редно да се научим на това. Защото в тая държава от "Осана“ до "Ръзпни го“ има само една крачка. И тук не става дума, че защитаваме поведението на някой, ако то е неадекватно в някаква ситуация. Но искаме да покажем на децата си, че има смисъл да имат глас. Че има смисъл да се борят за това, което им е важно“, заяви майка на дете.
Според нея случващото се превръща в политическа борба.
"Това, което беше важно за нас също да уточним, е дали е имало някакви нерегламентирани отношения с децата - не е имало. Той никога не е бил сам с децата. Нямаме никакви оплаквания и жалби – от страна на читалището и родителите“, заяви кметът на район "Изгрев“.
