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Ðîäèòåëè îòêàçâàò äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà ó÷èëèùå íàåñåí
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:07 / 14.08.2020Êîìåíòàðè (29)311
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1500 äóøè ñà ïîäêðåïèëè ïåòèöèÿ íà ðîäèòåëè äåöàòà èì äà ìîãàò äà ó÷àò è îò âêúùè ïðåç íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà. Òîâà îáÿâè Ìàðèàíà Åâòèìîâà â ñóòðåøíèÿ áëîê íà Áè Òè Âè â ðàçãîâîð ñ âîäåùàòà Ìàðèÿ Öúíöàðîâà. Òÿ å ìàéêà íà äâå äåöà, êîèòî ùå áúäàò â ïúðâè è â ÷åòâúðòè êëàñ íàåñåí. Ñïîðåä íåÿ òåçè, êîèòî ñå ïðèòåñíÿâàò, òðÿáâà äà èìàò ïðàâî íà èçáîð è äà ìîãàò äà ó÷àò è îíëàéí.

Ñàìîñòîÿòåëíàòà ôîðìà íà îáó÷åíèå, ïðåäâèäåíà â çàêîíà, ëèøàâà äåòåòî îò êîíòàêòè ñ äðóãè äåöà è ó÷èòåëè, êàêòî áè áèëî ïðè îíëàéí îáó÷åíèå âúâ âèðòóàëíè êëàñíè ñòàè íàïðèìåð. Ñúùåâðåìåííî 20% îò áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè ñå ñòðàõóâàò äà ñå âúðíàò íà ðàáîòà ïðåç ñåïòåìâðè, à ïðîöåíòúò â äåòñêèòå ãðàäèíè äîðè å ïî-âèñîê, îáÿâè Þëèÿí Ïåòðîâ îò ñèíäèêàòà "Ïîäêðåïà".

Âúïðåêè òåçè ñòðàõîâå äåòñêèòå ãðàäèíè îáà÷å ðàáîòÿò âå÷å íÿêîëêî ìåñåöà, îáÿñíè òîé. Äî 25 àâãóñò ùå áúäàò îäîáðåíè ïðàâèëà çà îáó÷åíèå è âñÿêî ó÷èëèùå è äåòñêà ãðàäèíà ùå èìà åêøúí ïëàí, îáÿâè Ïåòðîâ.



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Àç ïúê îòêàçâàì äà ãëåäàì òàêèâà ñ òàòóèðèðàíè ,îáåçîáðàçåíè âåæäè!Êàêúâ ðèäèòåë,êàêúâ ïðèìåð?Ñåëòàøêà èñòîðèÿ!
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Ó÷èëèùàòà ñà ïúëíè ñ âúçðàñòíè ó÷èòåëè, îñîáåíî â òåõíèêóìèòå ïî ïðîôåñèîíàëíèòå ïðåäìåòè. Òàì ùå áúäå ïðîáëåìà, äîñòà îò òÿõ îò ñòðàõ ùå íàïóñíàò èëè ùå ñè ïóñêàò èçìèñëåíè áîëíè÷íè. Òå çàìåñòíèöè íÿìàò.
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Àìè äà ñè ãè äúðæàò â êúùè â èçîëàöèÿ,à íà óëèöàòà äàëè ñà èçîëèðàíè??
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Àíàðõèÿòà íàáëèæàâà. Ïúëíîòî ïîòúïêâàíå íà ðàçóìà è èíòåëåêòà â äåéñòâèå. Æàëêî çà âñè÷êî. Ñëåä 20 ãîäèíè ùå èìà åäíè çîìáèòà, êîèòî íÿìà äà ïðàâÿò ñåêñ íÿìà äà ñå âúçïðîèçâåæäàò, íÿìà äà êîìóíèêèðàò ñ ÷îâåøêà ðå÷, ùå ñà çàáèòè ñ ïîãëåä â òåõíîëîãè÷íèòå óñòðîéñòâî è çàòðèâàíåòî íà ÷îâå÷åñòâîòî â õîä!
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Èçîáùî íå ðàçáèðàì, êàêúâ å ïðîáëåìúò??? Æèâååì â äèãèòàëåí ñâÿò è åäèíñòâåíîòî êîåòî ó÷èòåëèòå òðÿáâà äà íàïðàâÿò å äà ñúçäàäàò ïî åäíà âèðòóàëíà êëàñíà ñòàÿ è äà ñå ïðåïîäàâà ÷ðåç íåÿ. Òîâà ìîæå äà ñå ñëó÷âà â ðåàëíî âðåìå è â åäèí ÷àñ äà ó÷àñòâàò ó÷åíèöè â ïðèñúñòâåíà ôîðìà, à îñòàíàëèòå äà ñà ñè ó äîìà.
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Äà ñè ñåäÿò âêúùè ! Èíà÷å ïî ÌÎË-îâåòå è ïëîùàäêèòå õîäÿò, íî â ó÷èëèùå áèëî îïàñíî! ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Àç ñúì Çà äà õîäÿò íà ó÷èëèùå. Íî Áåç Òåñòîâå è Âàêñèíà.
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ßêî, äîêîëêîòî çíàì ïðåäè ãîäèíè èçäðúæêàòà íà åäèí ó÷åíèê ñòðóâàøå 1600 êèíòà íà ãîäèíà. Øêîëàòà ñà ñ äåëåãèðàíè áþäæåòè, êîëêîòî ó÷åíèöè, òîëêîâà êèíòè. Òåçè ðîäèòåëè êàê òî÷íî ñè ïðåäñòàâÿò ñõåìàòà, äåöàòà, êîèòî íå õîäÿò â ó÷èëèùå êúäå ñà ó÷åíèöè. Çà 1500 ó÷åíèêà áþäæåòíèòå êèíòè ñà îêîëî äâà ìèëèîíà, êúäå îòèâàò òèÿ êèíòè? Ó÷èëèùàòà ñà áåäíè, àêî èì èçâàäèø ó÷åíèöèòå, åðãî êèíòèòå, äîñòà ùå çàãèíàò ôèíàíñîâî, äðóãè ùå ñå ïðåâúðíàò â îùå ïî-ãîëåìè êîïòîðè. Ñïðàò ëè äåöàòà îò ó÷èëèùå íÿìà äà èìà êúäå äà òðúãíàò íà ó÷èëèùå. À äåöàòà â êàêâè àñîöèàëíè êþôòåòà ñå ïðåâðúùàò íÿìà äà êîìåíòèðàì, òî âå÷å å ôàêò.
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ßâíî òåçè ðîäèòåëè íå ðàáîòÿò, çàùîòî çà äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå äåöàòà èìàò íóæäà îò ïîìîù - îñîáåíî â íà÷àëíèÿ êóðñ, a çà ïúðâè êëàñ äà íå ãîâîðèì. Êàçâàì òîâà îò ëè÷åí îïèò - íàáëþäàâàõ òàêîâà îáó÷åíèå ïðè äåòå îò âòîðè êëàñ.
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Îñòàâåòå íîðìàëíèòå õîðà è íîðìàëíèòå äåöà äà ñà äåöà! Ùå õîäÿò íà ó÷èëèùå, ùå èãðàÿò ....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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10:31 / 13.08.2020
Íÿìà ëè êðàé? Îò öÿëà Áúëãàðèÿ íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè âúâ Âàðíà!
07:54 / 13.08.2020
Çâåðñêî óáèéñòâî íà ìëàä àâñòðèåö âúâ Âàðíà! Çàäúðæàõà ïðîñòèòóòêà è ñúó÷àñòíèöèòå é
13:15 / 12.08.2020
Ïñèõîëîæêàòà Ëèëèÿ Ñòåôàíîâà ïðîãîâîðè çà îòíîøåíèÿòà ñè ñúñ Ñëàâè
11:32 / 13.08.2020
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09:50 / 12.08.2020
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17:24 / 13.08.2020
Äåòñêè êúò - Âàðíà: Íå ïðàâèì êîìïðîìèñè, äîðè ñ ðèñê äà âúðíåì êëèåíòè! Çäðàâåòî íà äåöàòà å íàä âñè÷êî!
11:17 / 12.08.2020
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