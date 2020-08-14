Ðîäèòåëè îòêàçâàò äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà ó÷èëèùå íàåñåí

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Ñàìîñòîÿòåëíàòà ôîðìà íà îáó÷åíèå, ïðåäâèäåíà â çàêîíà, ëèøàâà äåòåòî îò êîíòàêòè ñ äðóãè äåöà è ó÷èòåëè, êàêòî áè áèëî ïðè îíëàéí îáó÷åíèå âúâ âèðòóàëíè êëàñíè ñòàè íàïðèìåð. Ñúùåâðåìåííî 20% îò áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè ñå ñòðàõóâàò äà ñå âúðíàò íà ðàáîòà ïðåç ñåïòåìâðè, à ïðîöåíòúò â äåòñêèòå ãðàäèíè äîðè å ïî-âèñîê, îáÿâè Þëèÿí Ïåòðîâ îò ñèíäèêàòà "Ïîäêðåïà".
Âúïðåêè òåçè ñòðàõîâå äåòñêèòå ãðàäèíè îáà÷å ðàáîòÿò âå÷å íÿêîëêî ìåñåöà, îáÿñíè òîé. Äî 25 àâãóñò ùå áúäàò îäîáðåíè ïðàâèëà çà îáó÷åíèå è âñÿêî ó÷èëèùå è äåòñêà ãðàäèíà ùå èìà åêøúí ïëàí, îáÿâè Ïåòðîâ.
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07:54 / 13.08.2020
Ïñèõîëîæêàòà Ëèëèÿ Ñòåôàíîâà ïðîãîâîðè çà îòíîøåíèÿòà ñè ñúñ Ñëàâè
11:32 / 13.08.2020
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09:50 / 12.08.2020
Îùå òðèìà ïî÷èíàõà îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, íîâ ñëó÷àé â õîñïèñ
17:24 / 13.08.2020
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