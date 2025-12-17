Родители внимавайте! Откриха арсен в бебешка каша
©
След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.
Засегнати партиди (партидни номера):
L074-08.01.27
L122-06.04.27
L139-10.05.27
Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.
БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.
Всички действия се извършват под контрола на Агенцията.
Още от категорията
/
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
15:34
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:16
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.