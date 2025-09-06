Родителите на Жулиен Кязимов - единия от задържаните за побоя на шефа на МВР в Русе, Николай Кожухаров, заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник и учи в Русенски университет, специалност "Национална сигурност". Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях.По техни думи до инцидентът се е стигнало след провокативни действия от страна на съседа на директора на МВР, Георги Димитров. Той бил застанал пред колата на младежите, след което бил ударил шамар на шофьора, а в последствие се е намесил и ст.комисар Кожухаров. Той се е легитимирал след свадата, когато на място дошли и полицейските екипи, твърдят родителите. Те разказаха още, че младежите не са били задържани в нощта срещу 4 септември, а само разпитани. Арестувани са чак на следващият ден.Семейството има съмнения, че разследването няма да бъде обективно.Припомняме, че Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста Жулиен Кязимов, който е студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца, предаде NOVA.Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.