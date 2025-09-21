"Събрахме сили да излезем и да говорим, за да се разбере истината кои са виновните. Изписа се много и много коментари бяха срещу нас – че сме обрекли детето си, а в същото време сме искали да сбъднем една негова мечта. Приятелите и семейството ни не ни оставиха за момент. Благодаря на всички, които ни подкрепиха", каза майката Мария Денева на загиналото в Несебър дете, което падна от парашут.По думите ѝ синът им дълго е мечтал да полети с парашут над морето. "Той събираше паричките от Коледа и рожден ден за морето. Молеше ни от години да се качи. Миналата година ни казаха, че е малък и че може догодина. На третия ден, когато видяха парашутите, отидохме да питаме за час. Те казаха, че можем след пет минути, без билет и без инструктаж. Докато летяхме, говорехме си, гледахме морето и изведнъж детето полетя", разказа тя.Мария Денева описа шокиращи пропуски в безопасността: "На другата майка и дъщеричката сложиха други колани. От лодката никой нищо не направи, когато той падна. Аз крещях, но никой не реагира. Докато ме свалиха, морето вече го бе отнесло“.Бащата Мирослав Делинов допълни: "Идеята е да се разбере, че има виновни и това не сме ние. Не може да повярваме, че при такава трагедия хора сочат с пръст към майката. В един момент си богат на емоции, а в другия нямаш сила за нищо и вместо подкрепа получаваш обвинения. Това не е нелеп инцидент. Това е престъпление, защото коланите са били амортизирани, а инструктаж липсваше“."Аз разбрах какво се е случило от суматохата на плажа. Въобще не съм си помислял, че може да се скъса този колан. Като го извадиха на плажа, имаше хрипове и дишаше. Той беше занесен в медицинския център, който е една стаичка на плажа", каза той.Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност. "Това е престъпление, изразяващо се в груба небрежност от страна на отговорните лица. Има данни за амортизиране на коланите и липса на инструктаж. Ще търсим справедливост по съдебен ред“, заяви Грудев.Целия разговор гледайте във видеото на Нова телевизия.