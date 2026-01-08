Родителите са възмутени: От 1 лев детските атракциони станаха 1 евро
Уви, сигнал на множество родители до организацията "Антиспекула" показва, че цената за атракционите вече е 1 евро. Така само за няколко дни услугата поскъпна двойно и без обяснение.
Още по темата
/
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
09:59
Асоциацията на банките: Клонове на банките ще работят и в събота за по-удобна обмяна на левове
07.01
Костадин Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата!
07.01
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
07.01
Реклама
Още от категорията
/
НАП: Над 1000 сигнала за нередности осем дни след влизането на България в еврозоната, налагат се значителни санкции
11:11
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
07.01
Искат собственикът на танкера "Кайрос" да възстанови над 270 хил. евро на България заради изтеглянето
07.01
17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Чолаков: Борисов и Пеевски са тези, които дирижират политиче...
23:02 / 07.01.2026
Д-р Теодора Личева: Държавата трябва да знае кой гласува, но не и...
19:52 / 07.01.2026
Актуални теми
Анонимен
преди 3 мин.
Ич да не ви пука ....лашкайте се без пари...пак става
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.