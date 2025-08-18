Морето по Северното Черноморие - с нови цени през септември.Намаленията започват още от следващата седмица и нощувките ще са с между 15 и 20% надолу.Марина и синът й Борис са на почивка в Албена в силния сезон. Но планират преди началото на учебната година да дойдат още веднъж."Силно се надявам през септември цените да бъдат по-ниски, по-приемливи. Той започва училище през септември, така че началото на септември планираме отново да дойдем тук поне за една седмица."В Албена първото намаление на цените ще бъде от 26 август, когато цените в различните хотели ще бъдат между 15 и 20% надолу, а второто е от 6 септември“, казва Марина."Хотел в паркова зона започва от 50 лева на човек на ден, нощувка и закуска и 80 лева ол иниклузив. Хотел на плажа 4 звезди в същото време струва от 120 лева нагоре, в зависимост от категорията и локацията на плажа. След 6 септември същият хотел му пада цената между 92 и 98 лева в зависимост от типа стая“, обяснява Красимира Стоянова, представител на к.к. Албена.Проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма коментира в студиото на bTV, че туристите, които планират ваканция в последния момент могат да се възползват от по-ниски цени и през втората половина на август, особено в хотелите по-ниска категория."Ако кажем, че средната цена за едно семейство през август е 2400 лева, тя може да падне с до 30% , 1750 лева и след 15 септември да падне до 50%, което означава 1250 лева“, коментира Драганов.Според Драганов удължаване на сезона може да има с предлагане на нови продукти като винен туризъм, СПА, уикенд туризъм например.