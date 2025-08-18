ЗАРЕЖДАНЕ...
Родното Черноморие ни посрещна с нови цени през септември
Намаленията започват още от следващата седмица и нощувките ще са с между 15 и 20% надолу.
Марина и синът й Борис са на почивка в Албена в силния сезон. Но планират преди началото на учебната година да дойдат още веднъж.
"Силно се надявам през септември цените да бъдат по-ниски, по-приемливи. Той започва училище през септември, така че началото на септември планираме отново да дойдем тук поне за една седмица."
В Албена първото намаление на цените ще бъде от 26 август, когато цените в различните хотели ще бъдат между 15 и 20% надолу, а второто е от 6 септември“, казва Марина.
"Хотел в паркова зона започва от 50 лева на човек на ден, нощувка и закуска и 80 лева ол иниклузив. Хотел на плажа 4 звезди в същото време струва от 120 лева нагоре, в зависимост от категорията и локацията на плажа. След 6 септември същият хотел му пада цената между 92 и 98 лева в зависимост от типа стая“, обяснява Красимира Стоянова, представител на к.к. Албена.
Проф. Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма коментира в студиото на bTV, че туристите, които планират ваканция в последния момент могат да се възползват от по-ниски цени и през втората половина на август, особено в хотелите по-ниска категория.
"Ако кажем, че средната цена за едно семейство през август е 2400 лева, тя може да падне с до 30% , 1750 лева и след 15 септември да падне до 50%, което означава 1250 лева“, коментира Драганов.
Според Драганов удължаване на сезона може да има с предлагане на нови продукти като винен туризъм, СПА, уикенд туризъм например.
