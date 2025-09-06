Стефан Димитров е ловец на трюфели. Освен това е и прапраправнукът на Райна Княгиня. Най-големият й син - генерал майор Иван Дипчев е дал началото на рода му по майчина линия. Първоначално Димитров учи в техническо училище. Там се занимава с двигатели с вътрешно горене, а след това ги изоставя. И се захваща с трюфелите.На Стефан помага кучето Дари, която е специална порода - лагото романьоло. Тя е обучена да намира черен и бял трюфел във всякакви условия.“България е един от най-големите износители на черен трюфел в Западна Европа", обясни прапраправнукът на Райна Княгиня пред NOVA.“Трюфелите са около 1% от БВП на страната, което се равнява на 90 млн. евро. Но този сектор е в сивата част от икономиката и никога не се знае със сигурност. Най-вероятно сумата е по-голяма", коментира Стефан.По думите му конкуренцията между търсачите е доста голяма.“В България има около 10-12 хиляди активни трюфелджии. Заради това в най-лошите случаи се стига понякога до отровени кучета, потрошени коли и кучета".Стефан споделя, че го е страх и винаги има риск, но се опитва да контролира нещата, за да не се стига до ексцесии. Затова ходи на лов за трюфели през нощта, когато няма никого.“Имал съм случаи приблизително 3 часа да вадя трюфел, защото, ако се счупи, стойността му пада повече от 20 пъти", разказва той.Най-големият бял трюфел, който е вадил, е 470 грама. Бил е в един много сериозен дъжд и е успял да го извади на третия час. На българския пазар този трюфел не би изкарал много пари, но в Холандия и Швейцария може да достигне до 10 000 франка, което се равнява на над 20 000 лева.Ироничното е, че не яде черен трюфел. Само бял.За родствената си връзка с Райна Княгиня разказва, че освен гордост, чувства и отговорност.“Като представител на рода съм длъжен да се държа на ниво и да не си позволявам много неща, които другите могат. Опитвам се да бъда готин човек и да помагам на другите. Или поне да не им преча", споделя Стефан.“Най-вероятно след някоя друга година ще трябва да си намеря обикновена работа. Скоро ще завърша магистратура и не е оферта да ходя из горите. Но да ходиш за трюфели може да бъде много добро хоби", коментира той.