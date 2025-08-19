ЗАГОРКА, част от международната пивоварна корпорация HEINEKEN, обявява назначаването на Георги Генов на позицията Мениджър "Продажби“. С поемането на тази роля Георги става част от управленския екип на компанията и ще ръководи търговската ѝ стратегия в България.Георги Генов е част от екипа на ЗАГОРКА от 2008 г. и притежава богат професионален опит в търговската структура на компанията. В кариерата си досега е заемал ключови позиции, сред които Национален мениджър "Ключови клиенти“ и Мениджър "Оперативни продажби“. В последните четири години той изиграва важна роля в затвърждаването на пазарните позиции на компанията чрез успешно изграждане на партньорства и развитие на търговски канали.Като Мениджър "Продажби“ Георги ще се съсредоточи върху устойчивото развитие на бизнеса, засилване на позиционирането на портфолиото на компанията и постигане на отлични търговски резултати. Наред с това, той ще работи активно за утвърждаване на екипна култура, основана на доверие, прозрачност и висока мотивация.Георги Генов е инженер, завършил Технически университет – Габрово, и притежава магистърска степен.