Росен Плевнелиев. Той коментира актуалната международна ситуация около Иран и последствията за България.
Във връзка с информацията за прекратените полети от Дубай,Плевнелиев призова българските граждани да бъдат спокойни.
"Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити.“
От своя страна той припомни в ефира на БНТ терористичния атентат през 2012 година на летището "Сарафово“.
"На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове.“
Той подчертава, че международната обстановка е сложна, но България е защитена:
"Нека да бъде ясен, война няма и няма да има за българските граждани. Но, за съжаление, по целия свят ние сме свидетели на това, как този човеконенавистен режим е организирал, включително и на наша територия, терористични атаки.“
Той прогнозира, че войната в Близкия изток ще продължи седмици, но не и година.
"Логиката е много елементарна. Ако тя продължи повече от два месеца, Тръмп ще изгуби междините избори. Ако изгуби междините избори, той губи всичко. Той губи всичко…“
