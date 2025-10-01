Росен Желязков пред журналисти в Копенхаген днес, предаде репортер на "Фокус".
"В дългосрочен план трябва да изградим система за ранно предупреждение, проследяване, контрол, прихващане на вражески летателни апарати, като това да става в оперативна съвместимост с НАТО", допълни министър-председателят.
България ще участва в защитата с всички проекти, които е заявила по възможностите за финансиране, каза той.
"Трябва да се гледа панорамата на цялата защита, да се изгради 360-градусова защита", смята Желязков.
Относно новия бюджет, чийто дефицит се очаква да бъде до 3%, премиерът изтъкна, че тази година България има рекордно увеличение на постъпленията на приходите - 6 млрд, което е повече от 14% ръст спрямо 2024 г. Дефицитът към момента е 2,4%, а 0,6% отгоре не са притеснителни на фона на увеличението в постъпленията, коментира премиерът.
