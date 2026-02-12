Сподели close
Големият въпрос, който вълнува всеки един европеец, е цената на живота. А цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност. Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти след неформална среща на Европейския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

"Конкурентоспособността в момента се влияе най-вече от цените на енергията. Тя е неравномерна сред европейските държави, но е много висока в сравнение с цената на основните конкуренти в света. Това си има своето обяснение", посочи Желязков.

По думите му, част от обяснението са недобри политически решения. Той обясни, че се търсят добри такива, които да дадат резултат в рамките на година. На 19 февруари ще бъдат представени конкретните неща, които се обсъждат. Те касаят по-добрата свързаност - единният енергиен европейски пазар да дава възможности за по-добър пренос и по-добро разпределение на ползите от възобновяемата и от традиционната енергия. 

Други важни теми са системата за търговия с емисии и бюрокрацията, допълни Желязков. 

Той коментира и избора на служебен премиер:

"Пред президента стоеше един нелесен избор заради ограничения контингент от потенциални кандидати, като подходящият трябва да успее да организира честни и прозрачни избори, като това следва да бъде гарантирано от равната му отдалеченост от всички политически играчи. Нужен е и административен опит. Андрей Гюров е възпитан, ерудиран колега, когото познавам от три парламента".