Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.
Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.
Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.
Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички – както на протестиращите, така и на полицаите и на всяка друга група, независимо от политическите различия.
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
