Росен Желязков в началото на правителственото зааседание.
Желязков отсече, че 2026 година е времето, когато със социалните партньори ще говорят за реформи в пенсионния, здравния, данъчно-осигурителния модел, администрацията, инвестиции.
По думите му през тези седмици са провели социалния диалог - независимо, че не е във формат НСТС, но беше проведен с работодатели и синдикати. "Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Сигурен съм, че това ще го наблюдаваме и ще дебатираме по параметрите на бюджета и в Народното събрание", посочи Желязков.
"Този бюджет е "коалиционен". Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален или консервативен. Това бюджет не създава политики, а следва политики, които са създадени в българското законодателство", допълни той.
Росен Желязков: Добър ли е бюджетът - не. Още днес ще бъде внесен в НС
