Росен Желязков, който е гост на младежкия форум на ГЕРБ в Разлог.
"Фокус" припомня, че снощи премиерът провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли, които доведоха до критична ситуация.
"В Благоевградско положението след дъждовете е овладяно, вече няма проблем. Кметовете, които не са на Академията, са по места. Наш ангажимент е да осъществяваме гаранцията към нашата южна съседка, да не допуснем и там приливен момент. Тази година природата ни показа всички свои стихии, този въпрос е решен", каза премиерът.
"Живеем в интересни времена'', каза той и след това се обърна към младежите с думите:
"По-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос'', каза Желязков и увери, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него.
"Правителството изглеждаше по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно - в първите месеци от своето съществуване. И тогава, когато има много ясно политическа и парламентарна подкрепа, се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен", каза той.
По отношение на ситуацията с Бюджет 2026, Желязков заяви:
"Показахме необходимата реакция и съобразяване. Трябва да проведем този дебат, за който нямахме време преди. Ние бяхме притиснати от времето за внасянето на проект за бюджет".
"Фокус" припомня, че правителството реши да възстанови диалога със синдикати и работодатели и ще се направят ключови промени по бюджета, след като в сряда се проведе многохиляден протест срещу план-сметката на страната.
