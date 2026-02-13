Росен Желязков с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Жарновски в Мюнхен.
В рамките на разговора премиерът Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата, включително прилагането на ефективни инвестиционни стимули, насърчаването на научноизследователската и развойна дейност и развитието на публично-частни партньорства.
Росен Желязков подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари още по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции. По думите му това създава предвидима финансова среда и допълнителни гаранции за международните инвеститори.
По време на срещата министър-председателят в оставка Желязков представи възможностите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и неговия потенциал на световно ниво, както и перспективите за партньорство и съвместни научноизследователски и приложни проекти.
"Независимо от политическите турболенции сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между наука, бизнес потребности и технологичен потенциал е най-важната платформа за сътрудничество независимо от политическите процеси", изтъкна премиерът.
Акцент бе поставен и върху задълбочаване на сътрудничеството в сферата на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да бъдат реализирани чрез сътрудничество между държавата, научната общност и бизнеса.
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
© МС
Още от категорията
/
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
16:19
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
15:42
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
15:04
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13:15
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.