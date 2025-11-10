Росен Желязков.
"Така както е предвидено в закона ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка. Винаги има конкретни имена. Ще ги обявим, след като законът влезе в сила", допълни той.
По думите му България ще осигури спазването на санкциите с оглед на тяхната основна цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. "Приетият закон в петък е отговор на този въпрос каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика. Когато законът влезе в сила, тогава всички действия ще бъдат активирани", каза още премиерът.
Във връзка с проверките на ДАНС в "Лукойл" Желязков припомни, че още преди налагането на санкциите е имало инциденти в рафинерии в Европа. "Тези действия са превантивни и нямат друг характер", посочи той.
Желязков е категоричен, че в страната има достатъчно горива и трябва да се разсеят спекулациите.
Относно бюджетната процедура той заяви, че тя няма как да е блокирана. "Това е автономно право на правителството и Народното събрание, а тристранният диалог е форма на координация и процедура, която не ограничава правителството, но е важна за постигането на социалните интереси на всички в страната. Няма опасност да влезем в дългова спирала, докато дългът се движи около 30%", допълни Желязков.
© Булфото/Архив
