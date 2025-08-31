Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД в град Сопот.
Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.
В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.
valen
преди 30 мин.
Още от нощес безброй милиционери са преградили пътища и полета за да спрат протестиращите. Мобилизирани около около 5 хиляди жандара. Страх.... !!!!
