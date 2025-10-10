ЗАРЕЖДАНЕ...
Росен Желязков от Варна: Управлението няма алтернатива
Росен Желязков категорично опроверга твърденията на опозицията, че през последната година политиката на правителството води до обедняване на хората.
Като пример той подчерта, че от началото на 2025 г. досега правителството е изплатило за заплати, пенсии и социални плащания с 3.7 млрд. лв. повече спрямо 2024 г.
“Средната работна заплата в страната е нараснала с 11,6%, а минималната – с 15,4%, което значително изпреварва инфлацията от 3,6%", каза още Желязков.
Премиерът подчерта, че България се нуждае повече от всякога от стабилност и сигурност.
“Това разбиране се споделя от всички - и от мандатоносителя ГЕРБ, и от коалиционните ни партньори, и от министрите. Всички заедно споделяме отговорност и всякакви опити да бъде омаловажавана тежестта на някой от нас са безсмислени", подчерта Желязков. По думите му важните решения в държавата се вземат в парламента и то с голямо съгласие.
Росен Желязков отбеляза още, че мнозинството е създадено трудно и се поддържа с много компромиси, защото партиите в коалицията са различни. “Обединени сме обаче от разбирането, че страната ни не може повече да бъде хвърляна в спирала от избори, която води до нестабилност във всички обществено-политически сфери", коментира още той.
Когато няма стабилно управление, всички процеси в държавата спират, а това се отразява върху живота на цялото ни общество, посочи министър-председателят и даде пример със спирането на строежа на АМ “Хемус", която закъснява с години и вече струва с повече от 2 пъти по-скъпо след 4-годишното безвремие.
Росен Желязков коментира и темата с влизането в Еврозоната. “Решението за членството ни е национална цел и коалицията стои зад него. Въпреки трудностите с политическата пропаганда на противниците на еврото, следващите 2 месеца ние трябва да сме още по-сплотени", заяви той и гарантира, че правителството няма да допусне спекулативно повишаване на цените, а смяната на валутата ще стане по всички правила и в интерес на хората.
