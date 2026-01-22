Росен Желязков подписа с Тръмп, България е част от основателите на Съвета за мир за Газа
©
В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството взе решение България да се присъедини към държавите учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези пари от държавите, които искат да участват в Съвета, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.
Официалната покана до България беше изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста.
Още по темата
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави от Европа: Тарифите ще бъдат отменени, ако Гренландия бъде продадена на САЩ
17.01
Още от категорията
/
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:37
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:11
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
12:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Незнам
преди 42 мин.
Мухахаха, нали Радлю имал ЛИЧНА покана???? Нека надцакването продължи, а НЕратифицирането на този договор е ясно като бял ден, та тъй де, в изборна кампания сме! ПА и щом единия може за Боташ, що другия да не може за "Мира"...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.