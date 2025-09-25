Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им днес. Двамата разговаряха в Ню Йорк, където премиерът Росен Желязков ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, съобщават от правителствената пресслужба.
В рамките на срещата премиерът Желязков обсъди с Вселенския патриарх ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата. Министър-председателят изтъкна значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост.
Вартоломей отправи поздравления към премиера Желязков по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната. Вселенският патриарх пожела успех, мир, просперитет и щастие на българския народ.
