Росен Желязков ще участва в тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски“ в Шумен и ще приеме строя.
Премиерът ще отправи поздравление към курсантите и гостите на събитието. Церемонията ще се състои днес от 11:00 часа пред сградата на Община Шумен.
Военна клетва ще положат над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието ще присъства и министърът на отбраната Атанас Запрянов.
