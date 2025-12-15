Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг, която ще се проведе на 16 декември 2025 година. Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на ЕС.
Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушения на въздушното пространство и нарастващите предизвикателства, включително произтичащите от хибридни атаки.
Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо и в нея ще се включат лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.
Росен Желязков ще вземе участие в първата среща на върха на Източния фланг
©
Още по темата
/
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
24.11
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
14.11
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Още от категорията
/
Освободиха двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния годишния Иван от Разлог, който загина при инцидент в Несебър
20:44
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
20:43
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
19:05
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
18:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Очаква ни студена утрин
20:05
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.