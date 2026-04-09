Формулата за съставяне на стабилно мнозинство е много проста – диалог. Това коментира пред NOVA NEWS Росица Кирова, която е кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС. По думите ѝ политиците трябва да се слушат с разбиране, трябва да проявят уважение едни към други и на базата на изборните резултати всеки може да предложи своята експертиза.

Според Кирова е възможно стабилно правителство в следващия кабинет, независимо с кои партии. Тя подчерта, че при всички случаи ГЕРБ има ясна и точна програма как ще развива държавата, как ще се справя с кризата, как ще помогне на младите хора, как ще решава демографските проблеми.

"ГЕРБ показаха, че биха искали да бъдат извършени много реформи в обществено-политическия живот, за които е необходимо съгласие и помощ от останалите политически партии", отбеляза Кирова.

Според нея политиците и държавата са длъжници на Северозападния регион. "За развитието му са необходими най-вече транспортна свързаност и адекватна инфраструктура", подчерта кандидат-депутатът.

Относно проблемите в Близкия Изток Кирова коментира, че всяка криза изисква решение, което може да бъде приложено. "Тъй като ние не можем да влияем на войната в Близкия Изток, може просто да заявим, че България е държава, която иска мирно разрешаване на всички проблеми", каза още кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС.