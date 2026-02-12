Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Кирова посочи, че Конституцията на България предвижда предоставяне на възможност на всички български граждани да гласуват и участват в изборния процес.
"Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем по законов ред ограничения, които да са свързани с това български граждани, които дълго време живеят извън пределите на България и не са посещавали страната през последните 5-6 години, независимо от това къде живеят извън пределите на ЕС, да имат права, които да бъдат ограничени до брой секции или по някакъв начин", добави депутатът.
Кирова посочи, че избирателната активност е ниска.
"Трябва да се направи всичко възможно колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват", посочи тя.
Росица Кирова за ветото на президента: Аз намирам основание в аргументите й
