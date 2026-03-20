Цените за пътуване и престой се увеличават в световен мащаб на фона на нарастващото военно и политическо напрежение на изток. “България остава сигурна и привлекателна дестинация, а нестабилната международна обстановка дори води до ръст на туристите у нас", коментира директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.По думите му също така липсата на редовно правителство няма да се отрази на сектора. "Туристите не се интересуват кое точно е правителството“, заяви той и посочи, че въпреки честата смяна на кабинети, броят на чуждестранните посетители расте - от 12,5 милиона през 2019 г. до 13,6 милиона през миналата година. Според него туризмът работи с дългосрочно планиране и договори, сключени месеци, дори година по-рано.Драганов обясни, че още през март-април браншът трябва да е готов с офертите за следващата година, тъй като ранните резервации са ключов механизъм. “Цените се фиксират предварително и са защитени чрез европейски механизми. При непредвидени ситуации туристите са обезпечени чрез директиви на ЕС и застраховки, гарантиращи възстановяване на средствата", информира пред NOVA NEWS експертът.Той отбеляза, че на фона на военните конфликти в Близкия изток и войната в Украйна България печели като сигурна дестинация. "Сигурността е номер едно в туризма“, каза Драганов и даде пример с увеличения брой туристи от Израел. "Хората бягат и идват в България, защото е по-сигурно“, коментира той.По отношение на цените за предстоящия летен сезон Драганов прогнозира, че сериозно поскъпване не се очаква заради силната конкуренция. Според него успехът е изцяло в ръцете на бизнеса, докато основен проблем остава липсата на чуваемост от институциите и особено отсъствието на ясна дефиниция за турист за представителите на институциите. Въпреки това очакванията му са за силен летен сезон през 2026 г.