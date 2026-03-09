Румен Драганов за цените в туризма: Те вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите
Въпреки това общата картина за сектора остава стабилна, коментира председателят на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов за Bulgaria ON AIR.
"При всички положения ситуацията в туризма е много спокойна. Ние приключихме януари месец с близо 7% ръст на туристите, които са влезли в страната. През февруари също очакваме ръст - около 3,5%. На този фон няма как да кажем, че има някакво сътресение за туризма", заяви проф. Драганов.
Прогнози за пътуванията
За март прогнозите са около 780 хил. чужденци да посетят България, докато над 700 хил. българи ще пътуват в чужбина.
Според експерта, на този фон единични отменени резервации не могат да повлияят на общата картина.
"Ние очакваме все пак милиони туристи да влязат в България, особено в летните месеци - те ще достигнат около 2 милиона месечно. По същия начин пътуванията в чужбина също са много силни - миналата година имахме 9,8 милиона пътувания", отбеляза проф. Драганов.
В момента има известно отлагане на пътувания към Близкия и Далечния изток. Част от екскурзиите до дестинации като Тайланд и Виетнам се преместват за по-късно - през април или май.
Това обаче по-скоро води до разместване на туристическите потоци, отколкото до сериозен спад.
"За Израел бих казал, че България е една от най-сигурните дестинации. Има много българи емигранти, техните семейства и техните деца, които може да не говорят български език, но в семейството са слушали български. Те припознават България като изключително сигурна дестинация", изтъкна проф. Драганов.
Подкрепа от инфраструктурата и цените
В по-широк план растежът на българския туризъм се подпомага и от развитието на летищната инфраструктура.
Повече паркоместа за самолети и активната работа на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив създават условия за увеличаване на полетите, включително на нискотарифни авиокомпании.
В бъдеще подобна роля могат да имат и регионални летища като тези в Горна Оряховица, Русе и Стара Загора.
По отношение на цените на пътуванията проф. Драганов не очаква сериозни промени заради конфликта или евентуалното поскъпване на горивата.
Според него цените в туризма вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите.
Той посочи още, че туризмът е доказал устойчивостта си и при много по-високи цени на горивата, каквито е имало в периода 2008-2009 г. Затова и сега не се очаква сериозно ограничаване на пътуванията.
