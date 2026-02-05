България отбелязва значителен напредък и е много близо до постигане на целта – влизане в ОИСР, показва Докладът за икономическия напредък на страната за 2025 година, като в различните видове анализи, които са приложени на различните социално-икономически системи, напредъкът е оценен по различен начин – за някои от нещата сме оценени по-добре като изпълнение към момента, за други има какво още да работим. България последователно извършва действие по активната си подготовка за членство в организацията и ще съумее завърши необходимите техническите и правни прегледи до края на тази година. Така че вероятно можем да очакваме покана за присъединяване и членство в ОИСР до края на 2026 година. Това каза икономическият и финансов анализатор Румен Гълъбинов в предаванетона"ОИСР е една банка съзнание, една библиотека, несъпоставима с нищо друго, тъй като там е събран опитът на големите икономики. Там са събрани и успехите и грешките на останалите държави, от които ние да се учим. И затова това не е ресурсна организация, но пък това е организация на ноу-хау, на мисленето и на натрупания опит,“ обясни гостът и добави, че с по-добро управление неминуемо води и по-добър живот на гражданите, което е и целта при управлението на една държава.По думите му присъединяването към еврозоната е оценено като положителна стъпка, която дава възможности за постигането на последващите цели, свързани с членството в ОИСР. Оценката на общата макроикономическа стабилност също е добра, като е необходимо според анализа, да продължим да следваме по-консервативна фискална дисциплина, да обърнем внимание на своята данъчна система, да подобрим и да модифицираме пенсионната си система. "Освен това ни се обръща внимание за неща, като образование, здравеопазване, социалната сфера, където трябва да продължим да работим. Трябва да работим за усъвършенства на правната система и за върховенството на закона. Трябва да работим повече за привличане на инвеститори и повече инвестиции и да укрепваме доверието в нас като държава и като икономика и да намаляваме политическите рискове свързани с това.“Ниските доходи у нас са обусловени от ниската производителност в страната и е необходимо да работим в тази посока, добави Гълъбинов и обясни, че един от най-важните елементи за повишаването на производителността е привличането на високотехнологични инвестиции и инвеститори, които да дигнат нивото на българската икономика с по-модерни и производителни технологии. "Оттам ще увеличат и доходите, съответно подобряване на покупателната способност и повдигане на стандарта на живот на българските граждани.“ Политиката по доходите трябва да продължи да се изпълнява, посочи още той, като минималната пенсия и минималната работна заплата трябва да продължат своето възходящо движение, като целта е догонване на средните нива и в еврозоната, и в ОИСР.