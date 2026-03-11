Сподели close
Предстоящите избори, съдебната власт, служебния кабинет и икономическите предизвикателства в страната коментира лидерът на СДС Румен Христов.

"Властта не се издава, тя се печели. Предстоят избори и тези, които направят добър резултат и мнозинство в парламента, ще имат преимуществото да попълнят позициите в държавната власт със свои представители“, каза пред БНТ Христов.

Той отбеляза, че не подкрепя масови уволнения:

"Между хората в държавната администрация има професионалисти… Масови уволнения не са най-доброто решение. Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти, но разбира се, има и партийни назначения.“

По повод избора на нов състав на ВСС Христов поясни:

"Въпросът е на преговори. Мнозинството за избор на нов Висш съдебен съвет се нуждае от 160 гласа и трудно ще се мине без нас. Важното е да се изберат достойни хора.“

Относно изборните сценарии, Христов коментира, че все още е рано да се говори за компромиси.

"Все още е рано да говорим за компромиси. Първо се готвим за изборите. Имаме добри юристи и бивши министри с опит, разговорите ще бъдат водени там.“