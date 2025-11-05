Румен Христов в пред NOVA NEWS.
Той посочи, че ролята на опозицията е да критикува бюджета.
3% дефицит, който е позволен по Закона за публичните финанси ще бъде спазен, целта е той да не бъде надхвърлен, заяви депутатът.
Христов подчерта, че управлението е сложна конструкция – лява партия, в лицето на БСП, дясна партия, в лицето на ГЕРБ-СДС, и ИТН. Той допълни, че без подкрепата на "ДПС-Ново начало" бюджетът не може да бъде приет. По негови думи държавната план-сметка е единствено възможната точно заради тази сложна конфигурация на властта.
"Колегите от ПП-ДБ можеха да бъдат в това управление и да не допускаме увеличаването на данък дивидент и на осигурителните вноски. Но те отказаха, а сега обясняват какво биха направили. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът ѝ би бил по-добър. Аз обаче не съм убеден", допълни той.
Христов коментира, че е има резерви по отношение на данък дивидент и ще обсъди с колегите си както него, така и ръста на осигуровките.
"Наскоро беше обявено, че броят на заетите в публичната администрация е 558 000. За България, с 6,5 млн. население, сигурно това е голяма бройка. На Гърция администрацията е горе-долу толкова, но там населението е 10 милиона", обясни Христов.
Той обаче уточни, че не би искал да говори за съкращения, а за оптимизация в публичния сектор. По негови думи е хубаво този процес да започне и да приключи в рамките на три години.
Христов смята, че приходната част е "малко напрегната", но институциите, които отговарят за събирането на постъпленията, трябва да вършат малко по-ефективно своята работа. Събираемостта върви добре и нагоре, допълни той.
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
©
Още по темата
/
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:46
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
09:41
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
08:49
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
По търсенето в интернет се оказа, че най-притеснени са пенсионерите от 5 града, ама и Варна е сред тях
04.11
Още от категорията
/
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:02
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
11:00
Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.